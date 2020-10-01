الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ صباح الأحمد
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ صباح الأحمد

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العرب اليوم - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ صباح الأحمد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الكويت - العرب اليوم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ صباح الأحمد صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
 
وكان الديوان الأميرى الكويتى قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن قطع التلفزيون الرسمى الكويتى قد بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بأذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ صباح الأحمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ صباح الأحمد



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