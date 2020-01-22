أول دولة في العالم تغلق حدودها بسبب فيروس كورونا الجديد

مع إعلان الصين أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ المتفشي ارتفعت إلى 9 وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، أعلنت كوريا الشمالية عزمها إغلاق حدودها أمام السياح كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس من الصين المجاورة، وفق ما أعلنت وكالة سفر، الأربعاء.



وعززت دول عدة اجراءات الرقابة في المطارات بسبب هذا الوباء الذي رصد في ديسمبر في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في مناطق أخرى في آسيا.



وارتفعت حصيلة فيروس كورونا الجديد بشكل إضافي الأربعاء في الصين، حيث أعلنت السلطات عن 9 وفيات، وحذرت من أن الفيروس يمكن أن يتحول وينتشر بشكل أسرع.



ويأتي غالبية السياح الأجانب إلى كوريا الشمالية من الصين، وازداد عددهم السنة الماضية بسبب تحسن العلاقات بين البلدين الجارين، وفقا لوكالة "فرانس برس".



ويشكل تدفق السياح الصينيين الى كوريا الشمالية مصدرا مهما للعائدات بالعملات الصعبة.



ولكن اعتبارا من الأربعاء "ستغلق كوريا الشمالية مؤقتا حدودها أمام كل السياح الأجانب كإجراء احتياطي في مواجهة فيروس كورونا"، كما أعلنت وكالة السفر "يونغ بايونير تورز" التي يوجد مقرها في الصين، المتخصصة في الزيارات الى كوريا الشمالية.