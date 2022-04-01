وزارة الدفاع الروسية تعلن أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي يقصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي عن قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية. كذلك جاء في البيان أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة وتدمير بطارية مدفعية واحدة.