مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق
آخر تحديث GMT13:20:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق

علم سوريا
دمشق - العرب اليوم

أفادت مصادر عسكري بـ"استشهاد جندي وجرح 11 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك". وأشار المصدر العسكري إلى أنه "حوالي الساعة 7:25 من صباح اليوم 15 فبراير 2022 انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين". 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق



أخبار ذات صلة

GMT 07:24 2022 الثلاثاء ,15 شباط / فبراير

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد إبرام اتفاقية مع إيران يعزز آلتها الإرهابية بمليارات الدولارات
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد إبرام اتفاقية مع إيران يعزز آلتها الإرهابية بمليارات الدولارات

GMT 16:13 2022 الخميس ,10 شباط / فبراير

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران مع تقدم تخصيب اليورانيوم يخدم مصلحة طهران فقط
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران مع تقدم تخصيب اليورانيوم يخدم مصلحة طهران فقط

GMT 18:43 2022 الأربعاء ,19 كانون الثاني / يناير

إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية
العرب اليوم - إستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية

GMT 20:07 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

مصادر رسمية أميركية تدعو الجيش اللبناني للتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة لـ"حزب الله" في شوارع بيروت
العرب اليوم - مصادر رسمية أميركية تدعو الجيش اللبناني للتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة لـ"حزب الله" في شوارع بيروت

GMT 20:06 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

الخارجية البريطانية تدعو الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس "لما فيه مصلحة الشعب"
العرب اليوم - الخارجية البريطانية تدعو الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس "لما فيه مصلحة الشعب"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:26 2022 الثلاثاء ,15 شباط / فبراير

النجمات العربیات بإطلالات مونوكروم أنيقة
العرب اليوم - النجمات العربیات بإطلالات مونوكروم أنيقة

GMT 15:52 2022 الإثنين ,14 شباط / فبراير

أفضل 5 وجهات للسفر في أوروبا وأكثرها أمانًا خلال 2022
العرب اليوم - أفضل 5 وجهات للسفر في أوروبا وأكثرها أمانًا خلال 2022

GMT 10:51 2022 الثلاثاء ,15 شباط / فبراير

أفكار متنوعة لتجديد غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - أفكار متنوعة لتجديد غرف نوم الأطفال

GMT 17:40 2022 الإثنين ,14 شباط / فبراير

زعيم حزب العمال البريطاني يتلقّى تهديدات بالقتل ويتهم جونسون بأن تصريحاته السبب
العرب اليوم - زعيم حزب العمال البريطاني يتلقّى تهديدات بالقتل ويتهم جونسون بأن تصريحاته السبب

GMT 02:24 2022 الثلاثاء ,15 شباط / فبراير

"دويتشه فيله" تفصل موظفين من القسم العربي في المانيا بسبب معاداة السامية
العرب اليوم - "دويتشه فيله" تفصل موظفين من القسم العربي في المانيا بسبب معاداة السامية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 11:08 2015 الإثنين ,20 تموز / يوليو

رسالة زوج إلى زوجته بعد وفاتها تشعل "فيسبوك"
العرب اليوم - رسالة زوج إلى زوجته بعد وفاتها تشعل "فيسبوك"

GMT 01:19 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايو

إسلام شوقي يُؤكّد أنّ ظهوره في مسلسل "رحيم" مُميَّز
العرب اليوم - إسلام شوقي يُؤكّد أنّ ظهوره في مسلسل "رحيم" مُميَّز

GMT 14:30 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

ضمانات المتهم في مرحلة التوقيف
العرب اليوم - ضمانات المتهم في مرحلة التوقيف

GMT 14:51 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

طريقة تشغيل "الصوت ثلاثي الأبعاد" في سماعات أبل
العرب اليوم - طريقة تشغيل "الصوت ثلاثي الأبعاد" في سماعات أبل

GMT 19:41 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

"ناسا" تنشر أول تقرير عن الطقس على جزيرة "جيزيرو كريتر" في المريخ
العرب اليوم - "ناسا" تنشر أول تقرير عن الطقس على جزيرة "جيزيرو كريتر" في المريخ

GMT 20:21 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

مُخرج سينمائي شهير يُواجه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر
العرب اليوم - مُخرج سينمائي شهير يُواجه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر

GMT 20:34 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على موعد عرض "مملكة النار" لـ "خالد النبوي" على "إم بي سي"
العرب اليوم - تعرف على موعد عرض "مملكة النار" لـ "خالد النبوي" على "إم بي سي"

GMT 09:38 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

انضمام النجم الكويتي محمد الحداد لأسرة مسلسل "كلبش 3"
العرب اليوم - انضمام النجم الكويتي محمد الحداد لأسرة مسلسل "كلبش 3"

GMT 17:11 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

اتحاد الفروسية يشارك في مهرجان مسقط بثلاث مسابقات
العرب اليوم - اتحاد الفروسية يشارك في مهرجان مسقط بثلاث مسابقات

GMT 02:39 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

4 مقاصد قد تلائم ميزانية سفرك إذا كنتِ من محبي المغامرة
العرب اليوم - 4 مقاصد قد تلائم ميزانية سفرك إذا كنتِ من محبي المغامرة

GMT 14:53 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس

"الداخلية المصرية" تكشف تفاصيل سرقة 20 مليون جنيه في مدينة نصر
العرب اليوم - "الداخلية المصرية" تكشف تفاصيل سرقة 20 مليون جنيه في مدينة نصر

GMT 03:33 2016 الأربعاء ,06 تموز / يوليو

تشغيل الشباب وثقافة العمل.. بوابة النهوض التنموى
العرب اليوم - تشغيل الشباب وثقافة العمل.. بوابة النهوض التنموى

GMT 22:27 2017 الخميس ,17 آب / أغسطس

الصينيون يستخدمون قرون الغزال الأحمر في العلاج
العرب اليوم - الصينيون يستخدمون قرون الغزال الأحمر في العلاج

GMT 20:33 2012 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

أشجار صناعية بديكورات مبتكرة لعيد الميلاد
العرب اليوم - أشجار صناعية بديكورات مبتكرة لعيد الميلاد

GMT 14:37 2016 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

عرض بندقية "تربيل كرون" باسطواناتها الثلاثية لحماية المنازل
العرب اليوم - عرض بندقية "تربيل كرون" باسطواناتها الثلاثية لحماية المنازل

GMT 10:03 2017 الخميس ,18 أيار / مايو

مطعم "نفرتيتي" في أسوان من أجمل المطاعم وأغربها
العرب اليوم - مطعم "نفرتيتي" في أسوان من أجمل المطاعم وأغربها

GMT 07:40 2016 الأربعاء ,31 آب / أغسطس

تعرّف إلى أفضل 10 أماكن سياحية طبيعية في بريطانيا
العرب اليوم - تعرّف إلى أفضل 10 أماكن سياحية طبيعية في بريطانيا

GMT 20:22 2021 السبت ,24 إبريل / نيسان

عطل يصيب تطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام"
العرب اليوم - عطل يصيب تطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام"

GMT 02:18 2021 السبت ,24 إبريل / نيسان

سامسونغ تستعد لإطلاق أفضل حواسبها المحمولة
العرب اليوم - سامسونغ تستعد لإطلاق أفضل حواسبها المحمولة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab