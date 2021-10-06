مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى العراقية

أعلنت الأجهزة الأمنية بالعراق، الأربعاء، مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى شمالي البلاد.ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن قوة من فرقة المشاة السادسة عشرة بالجيش تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين بعد رصد تحركاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العليل مقالع العريج.

وأضافت أن "الإرهابيين كانوا موجودين داخل منزل تابع لهم في المقالع"، مشيرة إلى أن "القوة ما زالت مستمرة بالبحث والتفتيش عن العناصر الأخرى".وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقارّ لمسلحيه.