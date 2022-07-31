انفجار يهز كابل جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني

أفاد عبد نافع ثاكور المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان، بوقوع انفجار في منطقة شيربور بالعاصمة الأفغانية كابل جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني. وقال سكان في كابل إنهم سمعوا عدة انفجارات صباح اليوم الأحد في المدينة. وحتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار. يذكر أن انفجارا وقع في ملعب الكريكيت في كابل يوم الجمعة الماضي أسفر عن سبعة قتلى و 12 جريحا.