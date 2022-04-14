ولى العهد السعودي يتلقى اتصالا من غوتيريش بشأن المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اتصالاً هاتفياً، من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش. وجرى خلال الاتصال، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، استعراض مجمل الأحداث التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه لجهود السعودية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة فى اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسى للأزمة اليمنية.