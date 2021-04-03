قال شهود ومسلحون إن مقاتلي "حركة الشباب" الصومالية هاجموا قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الصومالي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، حسبما أفادت وكالة "رويترز".وأضاف الشهود أن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو تعرضت لانفجارين.وأشار الشهود إلى أن انفجارا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.