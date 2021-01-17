وفاة السفير الروسي لدى الإمارات عن عمر يناهز 68 عامًا

أفادت السفارة الروسية في أبو ظبي اليوم الأحد بأن السفير سيرغي كوزنيتسوف توفي عن عمر يناهز 68 عاما وعبرت السفارة في تغريدة عبر "تويتر" عن "حزنها الشديد" للرحيل "المفاجئ" للسفير وكان كوزنيتسوف يشغل منصب السفير الروسي لدى الإمارات منذ أبريل عام 2019.