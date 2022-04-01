قال مجلس السيادة السوداني الجمعة، إن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو وجّه حكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية "عسكرياً والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون".وأضاف المجلس في بيان، أن دقلو وجّه أيضاً والي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني، ولجنة أمن الولاية "بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فوراً".