صد محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاع في مقاطعة خيرسون

قال نائب رئيس ادارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إنه تم إفشال محاولات القوات الأوكرانية طوال الليل لاختراق خطوط الدفاع في اتجاه مدينة خيرسون. وأشار ستريموسوف، إلى أن وسائط الدفاع الجوي الروسية في المنطقة، تصدت للقصف الصاروخي الأوكراني على جسر أنتونوفسكي.