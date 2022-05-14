القوات الحكومية السورية تقصف قاعدة عسكرية تركية شمالي حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ القوات السورية قصفت قاعدة عسكرية تركية شمالي حلب، ما أسفر عن إصابة جنود أتراك بجروح ونقل المرصد عن مصادر قولها إنّه تم استهداف القاعدة التركية بقذائف مدفعية في منطقة الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي، حيث أصيب جنديان أتراك وردت القوات التركية باستهداف مواقع القصف بقذائف مدفعية بشكل مكثف يأتي هذا فيما رصد نشطاء تحليقا للطيران الحربي الروسي في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية استهدفت فيها معسكرات فصيل السلطان مراد مقابلة قرية مشعلة، ما أسفر عن سقوط جرحى، وعديد من الأضرار المادية.