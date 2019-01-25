الخارجية الروسية تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية
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"الخارجية الروسية" تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية

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العرب اليوم - "الخارجية الروسية" تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية

وزارة الخارجية الروسية
موسكو - العرب اليوم

"الخارجية الروسية" تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية

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الخارجية الروسية تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية الخارجية الروسية تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية



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الخارجية الروسية تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية الخارجية الروسية تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية



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