مقتل فردين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي

لقي اثنان من عناصر قوات حفظ السلام مصرعهما وأصيب عدد آخر بهجوم على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" في مدينة تمبكتو. وفتح مسلحون مجهولون النار على دورية لشرطة الأمم المتحدة

