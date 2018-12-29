مروحيات أميركية فوق منبج بالتزامن مع إعلان دمشق دخول الجيش السوري إلى المدينة
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مروحيات أميركية فوق "منبج" بالتزامن مع إعلان دمشق دخول الجيش السوري إلى المدينة

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العرب اليوم - مروحيات أميركية فوق "منبج" بالتزامن مع إعلان دمشق دخول الجيش السوري إلى المدينة

طائرات مروحية أميركية حلقت في محيط مدينة منبج
دمشق - العرب اليوم

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن طائرات مروحية أميركية حلقت في محيط مدينة منبج في مهمة استطلاع بالتزامن مع إعلان دمشق أن قوات الجيش السوري دخلت المدينة.

ونقلت الوكالة عن مراسل قناة تلفزيونية تركية أن مروحيات ظهرت فوق الخط الرابط بين منبج وجرابلس، في نفس الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوري أن وحدات تابعة له قد دخلت إلى المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن صحفيي القناة التركية الناطقة بالكردية تمكنوا من تصوير تحليق المروحيات بالفيديو، وأن هذه المروحيات نفذت طلعة استطلاعية في حدود الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في نفس الوقت تقريبا الذي أعلن فيه دخول قوات الجيش السوري إلى المدينة ورفع العلم فيها.

إلى ذلك، قالت "الأناضول" إن ممثلي وزارة الدفاع الأميركية نفوا المعلومات التي تحدثت عن دخول الجيش السوري إلى مدينة منبج.

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مروحيات أميركية فوق منبج بالتزامن مع إعلان دمشق دخول الجيش السوري إلى المدينة مروحيات أميركية فوق منبج بالتزامن مع إعلان دمشق دخول الجيش السوري إلى المدينة



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مروحيات أميركية فوق منبج بالتزامن مع إعلان دمشق دخول الجيش السوري إلى المدينة مروحيات أميركية فوق منبج بالتزامن مع إعلان دمشق دخول الجيش السوري إلى المدينة



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