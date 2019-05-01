مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي بإطلاق نار في جامعة أميركية
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مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي بإطلاق نار في جامعة أميركية

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العرب اليوم - مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي بإطلاق نار في جامعة أميركية

مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي
واشنطن - العرب اليوم

 

قتل شخصان وأصيب 4 آخرون بينهم طالب سعودي اليوم الأربعاء بإطلاق نار داخل جامعة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالیة الأميركية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الطالب السعودي أصیب بإحدى الرصاصات في بطنه، وأنه كان قادرا على المشي والتحدث مع من حوله.

وأعلنت شرطة شارلوت ميكلينبرغ في تغريدة على "تويتر" أنها سيطرت على الوضع واعتقلت المتهم بالاعتداء، مطمئنة إلى أن المكان آمن وأنها بصدد تمشيط مباني الجامعة.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن مطلق النار الذي اعتقلته الشرطة هو طالب في الجامعة يبلغ 22 عاما، وكان يتخصص في التاريخ قبل أن ينقطع عن الدراسة.

وقالت قناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة "فوكس" إن القتيلين شابان يبلغان 17 و18 عاما.

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مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي بإطلاق نار في جامعة أميركية مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي بإطلاق نار في جامعة أميركية



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مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي بإطلاق نار في جامعة أميركية مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم سعودي بإطلاق نار في جامعة أميركية



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