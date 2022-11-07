الجيش الصومالي يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية

قالت وزارة الدفاع الصومالية إن مقاتلين يشتبه في أنهم من حركة الشباب هاجموا قاعدة عسكرية صومالية في منطقة جلجدود بوسط البلاد، اليوم الاثنين، بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عبد الله علي عانود، لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن الجيش صد الهجوم على القاعدة التي تضم قوات وطنية ومحلية في قرية قايب التي تم انتزاع السيطرة عليها من حركة الشباب الأسبوع الماضي. وقال أحمد حسن وهو ضابط بالجيش في بلدة بحدو القريبة إن الهجوم بدأ بسيارتين ملغومتين قرابة الساعة 0500 بالتوقيت المحلي أعقبه قتال عنيف استمر لساعات. وأضاف حسن أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الغارة.