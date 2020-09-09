روسيا تسجل 142 وفاة و5218 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 142 وفاة و5218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1041007 إصابات منها 18135 حالة وفاة.