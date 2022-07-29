طائرة رئيس السلطة القضائية الإيرانية تهبط اضطراريا في مطار أصفهان

تسببت موجة الطقس السيئ في إيران في هبوط طائرة كانت تقل رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام رضا محسني إيجي في مطار أصفهان وسط طهران. هبوط اضطراري وبدأت القصة مع إعلان وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" أن ”طائرة ركاب تابعة لشركة إيران إير هبطت اضطراريا في مطار أصفهان الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية“،