مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في كرمانشاه

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية في مدينة صحنه التابعة لمحافظة كرمانشاه العقيد "نادر بيرامي" على يد مثيري الشغب وقال محافظ مدينة صحنه في محافظة كرمانشاه جهانبخش زنغنه تبار، قام عدد من مثيري الشغب والبلطجية خلال مراسم في مدينة صحنه (شرق كرمانشاه) بإحداث الفوضى وهاجموا قوات الأمن بالأسلحة البيضاء. واستشهد العقيد بيرامي رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية خلال هذا الهجوم.