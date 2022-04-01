اصطدام طائرتي تدريب عسكريتين في الهواء في كوريا الجنوبية

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية، الجمعة، اصطدام طائرتي تدريب عسكريتين من طراز KT-1 في الهواء. وأشارت القوات الجوية الجكورية الجنوبية، إلى أنه، حتى الآن، لم ترد أي تقارير بشأن أعداد الوفيات في الحادث