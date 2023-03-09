انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوي

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، إن هناك انفجارات في العاصمة الأوكرانية بعد ضربات مكثفة استهدف أنحاء واسعة من أوكرانيا، كما أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز في خبر عاجل.

وتأتي هذه الانفجارات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة في أوكرانيا بعد ضربات روسية مختلفة.