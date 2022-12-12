السلطات الأميركية تواصل التحقيق في انفجار أسفر عن 3 قتلى في سان أنطونيو

واصلت السلطات الأمريكية اليوم الأحد التحقيق في سبب انفجار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في شركة إنشاءات في سان أنطونيو وأعلنت السلطات في البداية العثور على شخص توفي في مكان الحادث، فيما أفاد محققون في وقت لاحق بمقتل شخصين آخرين في الانفجار، بينما لم تنشر السلطات أسماء الضحايا.