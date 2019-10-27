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روسيا ترسل عربات مدرعة لشرطتها العسكرية في سوريا

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العرب اليوم - روسيا ترسل عربات مدرعة لشرطتها العسكرية في سوريا

وزارة الدفاع الروسية
موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عززت شرطتها العسكرية في قاعدة حميميم في سوريا بعشرات العربات المدرعة من طراز Tiger وTyphoon-U.

وقالت: "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة إلى قاعدة حميميم في سوريا بواسطة طائرة نقل عسكرية Il-76 لتعزيز الشرطة العسكرية الروسية في تنفيذ مهامها على الحدود السورية التركية. وتم نقل المركبات المدرعة Tiger وTyphoon-U إلى سوريا من المطارات العسكرية في مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار".

وذكرت وزارة الدفاع قبل يومين أن حوالي 300 من رجال الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا لمتابعة انسحاب المسلحين الأكراد عن الحدود السورية التركية.

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روسيا ترسل عربات مدرعة لشرطتها العسكرية في سوريا روسيا ترسل عربات مدرعة لشرطتها العسكرية في سوريا



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