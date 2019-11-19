محتجون لبنانيون يمنعون دخول مواكب السيارات التي تقل النواب إلى مبنى البرلمان

احتشد المتظاهرون في محيط مجلس النواب اللبناني منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء احتجاجا على انعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم في ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت، وذكر مراسلنا أن المحتجين أقفلوا جميع مداخل مجلس النواب في محاولة لمنع دخول مواكب السيارات التي تقل النواب إلى البرلمان، في سعي لإلغاء انعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم.

من جهتها قال وسائل الإعلام المحلية إن أعدادا كبيرة من المتظاهرين تتواجد في طريق شفيق الوزان وعند المداخل المتعددة المؤدية إلى مقر مجلس النواب، وقد حصل تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا نزع الشريط الشائك الذي وضع في المنطقة، وسط إجراءات أمنية مشددة وسط بيروت.