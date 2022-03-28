وزارة الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية
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وزارة الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية

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العرب اليوم - وزارة الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية

وزارة الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية
أنقرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قبالة سواحل بلدة إيغنه أدا القريبة من الحدود البلغارية.

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وزارة الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية وزارة الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية



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