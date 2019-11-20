مقتل وإصابة مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على ضواحي دمشق

قال الإعلام الرسمي السوري إن الغارات الإسرائيلية على ضواحي دمشق، الليلة الماضية، أدت إلى خسائر بشرية ومادية، جراء سقوط شظايا الصواريخ عقب تصدي الدفاعات السورية لها وإسقاط بعضها.

وذكرت وكالة "سانا" أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل ومقتل شخصين وإصابة عدد آخر تم نقلهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب، وأكد مصدر طبي في مشفى قطنا الوطني أن رجلا وامرأة قتلا، فيما أصيب عدد آخر جراء الغارات على بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع في جنوب غرب دمشق.

كما أصابت شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أيضا بناية سكنية في ضاحية قدسيا بغرب دمشق، ما أسفر عن إصابة فتاة وإلحاق أضرار كبيرة في البناء.

من جهته أكد محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، أن المحافظة ستقدم العون والمساعدة للمتضررين من الغارات الإسرائيلية وستقوم بترميم المنازل المتضررة، وقال إن "العمل على تقديم العون للمتضررين سيبدأ منذ اللحظة، وتم الطلب من رؤساء البلديات بريف دمشق ولجنة من المحافظة لحصر جميع الأضرار".