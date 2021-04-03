اصطدام طائرتين في مطار روسي

اصطدمت طائرة "أ تي إر-72" تابعة لشركة "يوتيير" بطائرة "ياك-40" تابعة لشركة "سكول" في مطار مدينة سرغوت الروسي.ووفقًا للبيانات الأولية، تحركت طائرة "أ تي إر-72" بشكل تلقائي أثناء صيانتها نحو "ياك-40"؛ ولم يكن في الطائرة أفراد طاقم ولا ركاب وقت التصادم. ولم تقع إصابات نتيجة الحادث.