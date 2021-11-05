إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بلغ 25 كلغ
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إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغ 25 كلغ

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العرب اليوم - إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغ 25 كلغ

إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغ 25 كلغ
طهران - العرب اليوم

 إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغ 25 كلغ
 

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إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بلغ 25 كلغ إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بلغ 25 كلغ



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تألقت المطربة اليمنية بلقيس فتحي بإطلالة ناعمة في فستان من مجموعة adenfashion، بلون الموف اللافندر الساحر، وجاء ضيقاً يبرز رشاقتها، وبقماش مطرّز بالكامل بالستراس الفضي مع حزام من اللون نفسه وفُتحة ناعمة على الكتفين وفتحة ساق قصيرة.وأكملت بلقيس إطلالتها بمكياج ناعم أبرز جمال عينيها مع أحمر شفاف باللون النيود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. وكانت بلقيس أحيت مؤخرا حفل زفاف في دبي وتألقت بإطلالة ناعمة ومتكاملة لناحية الفستان والتنسيق ولفتت الأنظار برقصها العفوي على أنغام الموسيقى.وشاركت النجمة الخليجية متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو نقل الأجواء الحماسية للحفل، وظهرت فيه وهي تتمايل بحركات دلع وأنوثة على أنغام الأغاني، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بتلقائيتها الدائمة. قد يهمك ايضا  الفنانة بلقيس...المزيد

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