ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 60 شخصًا
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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 60 شخصًا

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 60 شخصًا

فيضانات
جاكرتا - العرب اليوم

أعلن مسئولون في إندونيسيا ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها إلى 60 شخصا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد أن عشرات الآلاف من المواطنين يقيمون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة بعدما غمرت مياه الأمطار قرى وبلدات بأكملها، مشيرة إلى أن جهود البحث عن المفقودين والعالقين تحت أطنان من الطين مازالت جارية.
وأضافت الشبكة أن رجال الإنقاذ يستخدمون القوارب المطاطية لإجلاء السكان الذين مازالوا محاصرين في منازلهم بسبب المياه الغزيرة الناجمة عن الأمطار.

كانت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قد كشفت عن أن العديد من الضحايا إما غرقوا أو دفنوا بسبب الانهيارات الأرضية، كما توفي عدد آخر بسبب انخفاض حرارة الجسم والصدمات الكهربائية.
 

يذكر أن هذه الفيضانات هي الأسوأ التي تشهدها إندونيسيا منذ عام 2013، عندما لقي 47 شخصا مصرعهم بعدما غمرت مياه الأمطار الموسمية العاصمة جاكرتا.  
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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 60 شخصًا ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 60 شخصًا



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