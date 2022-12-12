سقوط قتيل وإصابة 5 آخرين خلال احتجاجات معارضة للحكومة في البيرو

أفادت الشرطة في البيرو بسقوط قتيل خلال احتجاجات معارضة للحكومة، أمس الأحد، في مدينة أنداهوايلاس الجنوبية وأكدت الشرطة مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا احتجاجا على الحكومة الجديدة في مدينة أنداهوايلاس الجنوبية.