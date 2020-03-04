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إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا

وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني
طهران - العرب اليوم

نشر موقع "عصر إيران" اليوم الأربعاء، نبأ يفيد بأن وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني مصاب منذ أيام بفيروس كورونا، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران، وكتب الموقع المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه تم إدخال الوزير قبل أيام إلى مشفى الإمام الخميني في طهران، لكنه نقل لاحقا إلى مستشفى آخر، وأضاف الموقع "الآن هو أفضل من الأيام السابقة".

يذكر أن لدى وزير الصناعة إصابة منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) نتيجة هجوم كيميائي نفذته القوات العراقية.
                                         

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إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا



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