الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في ليبيا

أدانت جامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة وادي كعام بالقرب من مدينة زليتين الليبية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في بيان له، دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة الليبية على المستويات كافة في مكافحة الإرهاب، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.