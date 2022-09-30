مقتل 19 شخصاً على الأقل بتفجير انتحاري في كابول

قتل 19 شخصاً على الأقل جراء تفجير انتحاري استهدف مركزاً تربوياً بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية خالد زدران قوله: “إن الطلاب كانوا يستعدون لتقديم امتحان في مركز تربوي في حي دشت البرشي غرب العاصمة حين فجر انتحاري نفسه، ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل، وإصابة 27 آخرين بجروح”.

وكان شخص لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار بولاية بدخشان شمال أفغانستان يوم الأحد الماضي.