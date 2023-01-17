وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل إرهابيين حاولا التسلل جنوب غرب الموصل
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وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل إرهابيين حاولا التسلل جنوب غرب الموصل

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العرب اليوم - وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل إرهابيين حاولا التسلل جنوب غرب الموصل

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بغداد - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم /الثلاثاء/ مقتل إرهابيين اثنين حاولا التسلل لجنوب غرب الموصل.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه بناءً على معلومات استخباراتية؛ تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة الخامس والسبعون فرقة المشاة الـ 16، من إحباط محاولة تسلل بائسة لعصابات داعش الإرهابية في قرية خبيرات جنوب غرب الموصل.
وأضاف أنه تم قتل اثنين من الإرهابيين، وإفشال مخططاتهما ومنع دخولهما إلى الأراضي العراقية.

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وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل إرهابيين حاولا التسلل جنوب غرب الموصل وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل إرهابيين حاولا التسلل جنوب غرب الموصل



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