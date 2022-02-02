عمليات بغداد تنفي سقوط أي صواريخ على مطار بغداد الدولي

نفت عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، سقوط أي صواريخ على مطار بغداد الدولي. واكد قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، في تصريح لوسائل إعلام عرافية، أن "مطار بغداد لم يتعرض إلى أي استهداف صاروخي فجر اليوم، وما اشيع في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غير صحيح وعار عن الصحة". وكانت "قناة NRT العراقية الكردية"، وقالت إن "نحو خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي، عند الساعة الخامسة فجرا"، مشيرة إلى أنه "لم تصدر الجهات المعنية أي بيان رسمي حول تفاصيل الهجوم".