الأجهزة الأمنية في المغرب تفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة طنجة

أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة طنجة شمالي المملكة.فقد نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، على تفكيك خلية إرهابية في مدينة طنجة مكونة من 5 عناصر.

عملية التفكيك التي أشرف عليها المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) وعناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني جرى بشكل متزامن في خمسة أماكن متفرقة.وتم إلقاء القبض على أربعة أفراد بحي بني مكادة والعنصر الخامس على مستوى طريق شراقة في ضاحية المدينة.