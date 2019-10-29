أمير الكويت يؤكد لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا الخليجيين والمنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة
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أمير الكويت يؤكد لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا الخليجيين والمنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة

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العرب اليوم - أمير الكويت يؤكد لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا الخليجيين والمنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
الكويت - العرب اليوم

أكد أمير الكويت  أنه لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا الخليجيين والمنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة

وعلينا ان نأخذ العبر مما يجري حولنا.اعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.

وقال الشيخ الصباح، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة الكويتي: "لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا في مجلس التعاون الخليجي والمنطقة تشهد ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة. وعلينا أن نأخذ العبر مما يجري حولنا".

وأضاف: "نتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد. ولا خيار أمامنا سوى ترسيخ وحدتنا ونبذ الخلافات".

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أمير الكويت يؤكد لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا الخليجيين والمنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة أمير الكويت يؤكد لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا الخليجيين والمنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة



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