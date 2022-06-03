اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال في العاصمة موسكو
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اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال في العاصمة موسكو

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العرب اليوم - اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال في العاصمة موسكو

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موسكو - العرب اليوم

 اندلع اليوم الجمعة حريق في مركز للأعمال يقع في غرب العاصمة الروسية موسكو، ووفقا لمعطيات وزارة الطوارئ الروسية فإن الحريق ممتد على مساحة 1000 متر مربع.  ولم تكشف الوزارة عن وقوع إصابات، كذلك لم تحدد ما إذا تم إجلاء جميع الأشخاص من المبنى. وأشارت إلى أن الحريق ممتد في الطوابق الأربعة الأولى من المبنى، الذي بدأ استخدامه قبل 10 سنوات.

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اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال في العاصمة موسكو اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال في العاصمة موسكو



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