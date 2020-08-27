وزارة الدفاع الروسية تؤكد المحاولة الأميركية لعرقلة دورية روسية تنتهك الاتفاقات الثنائية بشأن سوريا
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وزارة الدفاع الروسية تؤكد المحاولة الأميركية لعرقلة دورية روسية تنتهك الاتفاقات الثنائية بشأن سوريا

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تؤكد المحاولة الأميركية لعرقلة دورية روسية تنتهك الاتفاقات الثنائية بشأن سوريا

وزارة الدفاع الروسية
موسكو - العرب اليوم

وزارة الدفاع الروسية تؤكد المحاولة الأميركية لعرقلة دورية روسية تنتهك الاتفاقات الثنائية بشأن سوريا

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وزارة الدفاع الروسية تؤكد المحاولة الأميركية لعرقلة دورية روسية تنتهك الاتفاقات الثنائية بشأن سوريا وزارة الدفاع الروسية تؤكد المحاولة الأميركية لعرقلة دورية روسية تنتهك الاتفاقات الثنائية بشأن سوريا



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حصدت صورة نشرتها عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، الأربعاء، نحو 4 ملايين إعجاب في غضون ساعة واحدة فقط، وشاركت حديد متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لها تكشف أنها حامل، باللونين الأسود والأبيض من جلسة تصوير أشرف عليها المصوران الفوتوغرافيان، لويجي مورينو وإيانغو هينتسي، حيث تحمل عارضة الأزياء المشهورة فستانا أبيض. وجمعت الصورة الأولى، التي تظهر حديد جاثية على ركبتيها، نحو 4 ملايين إعجاب خلال ساعة واحدة، إضافة إلى عشرات آلاف التهاني والتمنيات الطيبة.وعلقت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 25 عاما، على الصورة بالقول: "ينمو ملاكا".ونشرت صورة أخرى لها مرتدية فستانا من الشيفون الشفاف بدت فيه كزهرة أوركيدا، حيث كتبت: "أقدس هذا الوقت... أقدر كل حبكم وتمنياتكم الطبية، ولا أستطيع نسيان التقاط هذه ...المزيد

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