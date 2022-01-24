وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي
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وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي

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أبوظبي - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف في اليمن فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي.

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وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي



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