رئيس سريلانكا يسعى لتشكيل حكومة وحدة لحل الأزمة الاقتصادية عقب استقالة الوزراء

دعا رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة وحدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلا، بعد استقالة جميع وزراء الحكومة ومحافظ البنك المركزي وتوقف تداول الأسهم مرتين بسبب انخفاض أسعارها، تكافح الدولة المثقلة بالديون لدفع ثمن واردات الوقود والسلع الأخرى بسبب أزمة الصرف الأجنبي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات ونقص في الضروريات، فيما تواصلت الاحتجاجات الواسعة على الرغم من حظر التجول الذي أعلن في نهاية الأسبوع. وقال مكتب راجاباكسا الإعلامي في بيان "بالنظر إلى الحاجة الوطنية، حان الوقت للعمل معا من أجل جميع المواطنين والأجيال القادمة".