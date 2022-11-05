السلطات الأوكرانية تنشر جدولا لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات

أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرإنيرغو"، اليوم السبت، أنها أصدرت جدولا لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة كييف وسبع مقاطعات أخرى وسط البلاد. وأشارت الشركة الأوكرانية في البيان الذي أصدرته إلى أن جدول تقنين التغذية الكهربائية سينشر في مختلف المقاطعات والذي تم قبوله من السلطات المحلية للمناطق، ويأتي ذلك بسبب تدهور وضع محطات توليد الكهرباء وتضررها في مختلف المناطق. وذكر البيان أن الجدول يتضمن سبع مقاطعات هي مقاطعة كييف ووسط المدينة، مقاطعة تشيرنيغيف وتشيركاسي وجيتومير وسوما، بالإضافة إلى خاركوف وبولتافا. في وقت سابق، قال مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكراني، ألكسندر خارتشينكو، أن نحو 35-45% من معدات نظام الطاقة الأوكراني تضررت.