 مصرع 6 أشخاص وفقدان 3 آخرين إثر سقوط حافلة في نهر ليريس بشمال غرب إسبانيا

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهما وفقد 3 آخرين، جراء خروج حافلة عن مسارها، مما أدى إلى سقوطها في نهر ليريس بشمال غرب إسبانيا. وقالت وسائل إعلام محلية إن رجال الطوارئ تمكنوا من إنقاذ شخصين هما سائق الشاحنة وإحدى الركاب