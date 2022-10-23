الدفاعات السورية تسقط 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارى دمشق والديماس

أعلن أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها "إف 16" إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق وذكرت مصادرنا أمس الجمعة أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.