سقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين وغرق 13 شخصا معظمهم أطفال
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سقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين وغرق 13 شخصا معظمهم أطفال

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العرب اليوم - سقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين وغرق 13 شخصا معظمهم أطفال

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مانيلا - العرب اليوم

أعلنت مصادر سقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين وغرق 13 شخصا معظمهم أطفال

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سقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين وغرق 13 شخصا معظمهم أطفال سقوط سيارة في قناة شمالي الفلبين وغرق 13 شخصا معظمهم أطفال



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