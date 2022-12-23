إصابة ضابطين في الشرطة الإسرائيلية في عملية دهس وإطلاق نار بكفر قاسم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ضابطين أصيبا في عملية دهـس وإطلاق نار بكفر قاسم، فجر اليوم الجمعة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية أن قائد لواء الوسط - المشرف آفي بيتون "يجري تقييما خاصا للوضع في ساحة الهيئة العامة للإسكان في كفر قاسم بالتعاون مع قيادة منطقة شارون، كما تم إرسال قوات خاصة إلى كفر قاسم، وتعزيزات أمنية".

وقال أنه "تم إجلاء ضابطي الشرطة إلى المركز الطبي، وتم تحييد سائق السيارة"، مشيرة إلى أن "الحادث يبدو أنه إرهابي وتم التخطيط له قبل عدة أيام. وقام بالهجوم مهاجم واحد على الأقل، ولم يتضح ما إذا كان السائق قد تصرف بمفرده أم أن هناك مشتبه بهم آخرين".