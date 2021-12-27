رئيس الوزراء الصومالي يرفض قرار الرئيس بتعليق صلاحياته ويقول إن الخطوة سياسية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، أن قرار الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، بشأن تعليق سلطاته، يعد "انتهاكا للدستور والقوانين".وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء، نشر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، أن روبلي يواصل أداء مهامه كالمعتاد.كما أشار إلى أنه يؤكد التزامه بمسؤولية إجراء عملية انتخابية مقبولة تتوج بانتقال سلمي للسلطة. مشددا على أن فرماجو "مسؤول عن العواقب".