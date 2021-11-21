إصابة 3 أفراد من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بعملية إطلاق نار في القدس

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 من عناصر شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أصيبوا بجروح في عملية إطلاق نار وقعت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة صباح اليوم الأحد.

وجاء هذا الإعلان وسط استنفار أمني في البلدة القديمة وإغلاق أبوابها بعد سماع دوي إطلاق نار في منطقة باب السلسلة والاشتباه بمحاولة تنفيذ عملية مسلحة.

من جانبها، أفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر عبرية، بوقوع 4 إصابات إحداها بحالة حرجة للغاية وأخرى خطيرة و2 بحالة طفيفة باشتباك مسلح في البلدة القديمة بالقدس.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الشرطة أنه تم تحييد المهاجم.