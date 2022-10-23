قصف صاروخي مجهول المصدر يستهدف قاعدة حقل العمر النفطي الأميركية شرقي سوريا

أفاد مراسلنا اليوم ، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرق دير الزور شمال شرقي سوريا لقصف صاروخي مجهول المصدر وأضاف مراسلنا أن طيران التحالف الدولي حلق بكثافة في سماء المنطقة في أعقاب القصف وذكر أن عدة انفجارات دوت بالقرب من القاعدة المذكورة أعقبها اندلاع حرائق في المنطقة.